https://it.sputniknews.com/20211101/spagna-sparatoria-di-fronte-a-un-bordello-feriti-2-svedesi-13571548.html

Spagna, tira a segno contro i turisti fuori da una casa d'appuntamento: feriti 2 svedesi

Spagna, tira a segno contro i turisti fuori da una casa d'appuntamento: feriti 2 svedesi

Un uomo con un'arma da fuoco ha attaccato un gruppo di giovani ragazzi di nazionalità svedese che stavano uscendo da un bordello a Fuengirola, popolare... 01.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-01T19:53+0100

2021-11-01T19:53+0100

2021-11-01T19:53+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Spagna, tira a segno contro i turisti fuori da una casa d'appuntamento: feriti 2 svedesi

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0a/9296909_0:244:3879:2426_1920x0_80_0_0_6e63d77a94a39f56c82d403b813ab042.jpg

L'incidente si è verificato nella notte tra domenica e lunedì in una "casa di appuntamento" di Fuengirola, la città situata sulla Costa del Sol, nella comunità autonoma dell'Andalusia.Secondo quanto riferito dal giornale locale ABC Andalucia, gli spari sono stati uditi nel cuore della notte, quando tre cittadini svedesi sono usciti dal locale e si sono diretti verso la loro auto.A seguito della sparatoria, un uomo di 29 anni è rimasto ferito allo stomaco ed è stato ricoverato in gravi condizioni. Un'altra persona, suo connazionale di 18 anni si è rotto il polso mentre stava fuggendo dal luogo della sparatoria.Il tiratore aveva un cappuccio, non si hanno informazioni sulla sua identità. Al momento nell'ambito delle indagini non sono stati effettuati arresti.

https://it.sputniknews.com/20211024/usa-sparatoria-in-un-campus-universitario-della-georgia-1-morto-e-7-feriti-13442227.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo