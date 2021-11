https://it.sputniknews.com/20211101/salute-speranza-firmato-decreto-da-10-mln-di-euro-per-telemedicina--13569541.html

Salute, Speranza: firmato decreto da 10 mln di euro per telemedicina

Salute, Speranza: firmato decreto da 10 mln di euro per telemedicina

La firma del decreto è stata annunciata dal ministro della Salute sui social. I servizi di telemedicina saranno offerti ai comuni con meno di tremila abitanti. 01.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-01T12:49+0100

2021-11-01T12:49+0100

2021-11-01T12:49+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10147456_0:152:2795:1724_1920x0_80_0_0_ed6198a105d26dbcc1d3200ad80d8f16.jpg

E' stato firmato il decreto che stanzia oltre dieci milioni di euro per la telemedicina per offrire strumenti di telemedicina alle farmacie dei comuni con meno di 3000 abitanti. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post di Facebook."Così chi vive in un piccolo comune potrà effettuare alcuni esami e screening più facilmente. Portare la salute più vicino ai cittadini vuol dire costruire un Servizio Sanitario Nazionale più forte", afferma il ministro della Salute.Roberto Speranza non esclude la proroga dello stato d'emergenza oltre il 31 dicembre a causa della risalita dei contagi di Covid-19. Lo ha dichiarato ieri a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata, su Rai 3. Il Green pass resterà ed è "uno strumento fondamentale". Nelle ultime due settimane i contagi sono aumentati del 32%, con un'incidenza passata da 30 a oltre 40 casi per 10 mila abitanti e l'indice Rt balzato sopra l'1%. In questo quadro è possibile che anche il certificato verde che, come lo stato d'emergenza scadrà a fine 2021, venga prorogato oltre il 31 dicembre.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia