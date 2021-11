https://it.sputniknews.com/20211101/rivoluzione-al-cern-di-ginerva-possibile-scoperta-di-una-nuova-particella-13564818.html

Rivoluzione al CERN di Ginerva, possibile scoperta di una nuova particella

Nel 2017 gli scienziati partecipanti alla sperimentazione LHCb, presso il Large Hadron Collider del CERN, annunciarono la registrazione di deviazioni, rispetto... 01.11.2021, Sputnik Italia

large hadron collider

scienza e tech

I fisici di tutto il mondo rimasero stupefatti per la possibile scoperta di una nuova particella elementare o di una forza della natura precedentemente ignota, ma inizialmente fu necessario condurre ulteriori esperimenti ed effettuare un controllo incrociato dei calcoli.Successivamente, i ricercatori del LHCb presentarono i dati integrali. Sputnik vi spiega se in quei dati vi sia qualche elemento che possa minare le teorie universalmente riconosciute circa la configurazione del mondo materiale.Forze fisiche e Modello standardÈ certo che esistono 4 interazioni fondamentali: gravitazionale, elettromagnetica, nucleare forte e nucleare debole. Queste forze della natura sono alla base di tutto ciò che esiste nell’Universo.Il Modello standard descrive l’interazione elettromagnetica, debole e forte, delle particelle elementari. Si tratta della teoria più accreditata, sebbene non includa l’interazione gravitazionale e non consideri la materia e l’energia oscure.I quark, da cui derivano protoni e neutroni, sono dei fermioni. Ve ne sono di 6 tipi o, come dicono i fisici, “sapori”. A ognuno corrisponde un’antiparticella con valori quantici opposti. I mesoni, invece, sono particelle instabili, composte in egual numero da quark e antiquark. Inoltre, alla categoria dei fermioni appartengono i leptoni: elettroni, muoni, tauoni e neutrini.Studiando i quark, i fisici hanno appurato che questi sono raggruppati in 3 generazioni, le quali si distinguono solamente per la loro massa. I leptoni si comportamento in maniera analoga.Il mistero dei quarkPer confermare sperimentalmente il Modello standard e una eventuale sua estensione, presso il CERN di Ginevra è stato costruito l’acceleratore di particelle più grande al mondo, il Large Hadron Collider (LHC). La sua più importante scoperta fu quella del bosone di Higgs nel 2012, ma il suo lavoro continua. Diversi gruppi di scienziati lavorano in parallelo sul LHC a vari esperimenti di lungo periodo. Uno di questi, il LHCb, è dedicato allo studio dell’assimetria dei quark bottom (o beauty), ossia i quark pesanti di terza generazione. La domanda fondamentale è capire se vi siano divergenze di interazione tra quark e leptoni di diverse generazioni.Quark come i mesoni b vivono in media circa 1.500 miliardesimi di secondo prima di disgregarsi in elettroni e muoni. Il Modello standard prevede che in questo processo non siano coinvolte altre forze, se non le nucleari deboli, e che, di conseguenza, si venga a creare un numero uguale di elettroni e muoni. Gli scienziati del LHCb hanno deciso di verificare proprio questo.“L’elettrone appartiene alla prima generazione di leptoni, mentre il muone, che è più pesante, alla seconda”, spiega Igor Boyko, scienziato del Laboratorio di scienza nucleare presso l’Istituto unito russo di studi nucleari, nonché ex collaboratore del LHC.Gli scienziati sperano che muoversi in questo senso ci possa aiutare a rispondere alle cosiddette grandi domande della fisica contemporanea: di cosa è composta la materia oscura? Perché vi sono squilibri tra materia e antimateria?Quando la precisione contaI primi dati che evidenziavano una quantità diversa di elettroni e muoni durante il decadimento dei mesoni b furono pubblicati nel 2017, ma la precisione della stima effettuata all’epoca era di circa 2,5 sigma. Ciò significa che la probabilità di errore era pari a circa l’1%, il che non consentiva di parlare propriamente di una scoperta.L’esperimento LHCb è portato avanti e nel marzo di quest’anno sono stati pubblicati dei dati più precisi. Dopo aver analizzato migliaia di miliardi di interazioni, si è calcolato che i muoni, durante il decadimento dei quark b, si formano con una frequenza inferiore rispetto agli elettroni, di circa 0,85 a 1.Questa volta la precisione era di 3 sigma e la probabilità di errore si è abbassata allo 0,3%. Tuttavia, questi valori sono ancora insufficienti per poter parlare di scoperta. Si trattava infatti di una banca dati limitata.Per risolvere la questione sono necessarie ulteriori osservazioni, ritengono gli scienziati. Al momento si sta lavorando per perfezionare l’esperimento LHCb. Presto i ricercatori saranno in grado di registrare interazioni che si verificano a una velocità molto maggiore in modo da aumentare la precisione delle misurazioni.Nuova forza o nuova particellaSe anche ipotizzassimo che i risultati saranno confermati, ciò non significherebbe che il Modello standard fosse del tutto da buttare. Infatti, il fenomeno osservato potrebbe essere giustificato dall’inclusione nel Modello di una quinta forza che esercita un impatto diverso su elettroni e muoni, oppure ancora dalla presenza di una nuova particelle ad oggi ignota.L’ipotesi dei leptoquark prevede l’esistenza di particelle che, scambiandosi, consentono a quark e leptoni di interagire vicendevolmente e, secondo lo scienziato, si tratta di un’ipotesi del tutto verosimile. Anche in passato, quando fu scoperta la violazione dell’universalità dei neutrini di diverse generazioni, i fisici, per spiegare le oscillazioni (la mutua transizione di neutrini di diverse generazioni), proposero di cercare una nuova particella, il neutrino sterile, che però non è ancora stata rilevata.

