Quirinale, Prodi: "Sfidare Berlusconi? Un attentato alla Provvidenza"

Le dichiarazioni dell'ex premier sulla corsa al Quirinale alla trasmissione Che Tempo che fa. Berlusconi cerca "una base condivisa per la sua candidatura", ma... 01.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-01T09:02+0100

Romano Prodi non è intenzionato a competere con Silvio Berlusconi in un'eventuale corsa al Quirinale. Lo ha affermato domenica sera a Che tempo che fa su Rai 3, rispondendo ad una domanda del conduttore Fabio Fazio."Sfidare Berlusconi al Quirinale? Neanche per scherzo! Prima di tutto so benissimo di non avere i voti. Poi il prossimo anno avrò 83 anni,+7 fa 90, mi sembra un attentato alla provvidenza. Lui ne ha molti di più, si vede che ha una provvidenza diversa", la risposta di Prodi.Sul Ddl Zan, Romani Prodi ritiene che Silvio Berlusconi si sia "appiattito" sulle posizioni di Lega e Fratelli d'Italia per cercare una base condivisa che lanci la sua candidatura al Quirinale. Le elezioni per il presidente della Repubblica si terranno nel febbraio 2022, alla scadenza del mandato dell'attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

