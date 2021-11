https://it.sputniknews.com/20211101/putin-il-dispiegamento-di-missili-statunitensi-in-europa-rappresenta-una-minaccia-per-la-russia-13571875.html

Putin avverte gli USA: "non schierate missili a corto e medio raggio in Europa"

Il capo di stato russo ha esternato la propria preoccupazione per i tentativi degli Stati Uniti di dispiegare nuove batterie missilistiche vicino ai confini... 01.11.2021, Sputnik Italia

I piani di Washington di schierare missili a medio raggio in Europa rappresentano una minaccia per la Russia.Ad affermarlo oggi è stato il presidente russo Vladimir Putin:Il capo di stato ha quindi aggiunto che la Russia "risponderà adeguatamente" ai tentativi dei Paesi stranieri di intaccare la parità strategica.Secondo Putin, i sistemi di difesa aerea aggiornati della Russia saranno in grado di rilevare e distruggere missili ipersonici e balistici di ogni tipo.Il presidente ha quindi assicurato che all'esercito russo saranno presto forniti i primi sistema missilistici S-500 prodotti in serie.Durante l'incontro, il capo dello stato ha anche parlato delle priorità chiave in relazione al potenziamento della Marina russa.

