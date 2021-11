https://it.sputniknews.com/20211101/putin-ha-messo-in-guardia-biden-dal-dispiegamento-di-basi-militari-in-asia-centrale-afferma-lavrov-13569430.html

Putin ha messo in guardia Biden dal dispiegamento di basi militari in Asia centrale, afferma Lavrov

Il capo della diplomazia russa ha assicurato che i Paesi dell'Asia centrale non consentiranno l'edificazione di basi militari nei loro territori. 01.11.2021, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito il presidente degli Stati Uniti Joe Biden al vertice di Ginevra di giugno in merito i tentativi americani di schierare basi militari in Asia centrale alla luce della situazione in Afghanistan.Ad affermarlo oggi è stato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov:"Abbiamo previsto cosa sarebbe successo. Il presidente ha detto a Biden quando si sono incontrati a Ginevra a giugno: 'Ci opponiamo fermamente al tuo tentativo di concordare con i Paesi dell'Asia centrale lo spiegamento di infrastrutture militari sul loro territorio", ha detto Lavrov al canale televisivo Russia 24.Gli Stati Uniti hanno fatto offerte simili non solo ai vicini dell'Asia centrale dell'Afghanistan, ha aggiunto l'alto diplomatico russo.Secondo Lavrov, anche i Paesi occidentali stanno facendo pressioni sui vicini dell'Afghanistan affinché accettino i profughi afgani, ma i paesi dell'Asia centrale sono pronti ad allestire centri profughi solo con la garanzia che verranno portati via in seguito."I rifugiati sono il secondo aspetto che viene preso in considerazione più seriamente ora. In primo luogo, molti di loro si sono appena precipitati in Asia centrale, diverse nazioni li trattano in modo diverso, mentre continuano a cercare di proteggere i loro paesi da questo flusso in ogni modo possibile. Ma, ad esempio, in Uzbekistan, sono state assegnate strutture speciali proprio accanto all'aeroporto, da dove vengono inviati in altri stati e non è permesso loro di attraversare altre parti della Repubblica dell'Uzbekistan.Secondo me, i nostri vicini tagiki sono seguendo lo stesso percorso", ha concluso Lavrov.

