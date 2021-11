Palestina, Mahmoud Abbas in Italia: incontrerà Draghi, Papa e Mattarella

https://it.sputniknews.com/20211101/palestina-il-presidente-dellanp-mahmoud-abbas-in-italia-in-visita-ufficiale-13574659.html

Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmood Abbas, noto anche come Abu Mazen, è arrivato in Italia in visita ufficiale

"Il presidente Mahmoud Abbas è arrivato oggi a Roma, capitale d'Italia, in visita ufficiale", scrive l'agenzia.Abbas incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il primo ministro Mario Draghi e Papa Francesco.La visita di Abbas in Italia, osserva WAFA, avviene nel quadro degli sforzi per spiegare la posizione della Palestina sulla "questione palestinese".

