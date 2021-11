No pass, pugno duro a Trieste: vietate le manifestazioni

https://it.sputniknews.com/20211101/no-pass-pugno-duro-a-trieste-vietate-manifestazioni-sindaco-i-no-vax-sono-disertori-13572037.html

Mentre aumentano i focolai di Covid-19 legati alle manifestazioni No green pass a Trieste, sindaco e prefetto annunciano una stretta per evitare la zona gialla, con nuove restrizioni, tra cui obbligo di mascherine e distanziamento fra i manifestanti, e sanzioni per chi viola le norme anti-contagio. Inoltre saranno vietate sino a fine anno le manifestazioni a Piazza Unità d'Italia. I provvedimenti anticiperanno, almeno per manifestazioni e cortei, le misure da zona gialla, come mascherine e distanziamento, per evitare un'impennata di contagi. Le nuove misure verranno individuate oggi durante la riunione del Comitato di sicurezza pubblica. Il sindaco appena riconfermato, Roberto Dipiazza, avverte che chi violerà le regole sarà punito "con sanzioni molto importanti" e parla di restrizioni solo per i non vaccinati. I contagi di Covid fra i No passA Trieste e nel Friuli Venezia Giulia aumenta la preoccupazione per l'impennata di contagi di Covid-19, che mostra numeri simili a quelli dell'autunno 2020. A lanciare l'allarme è il capo della task force regionale Fabio Barbone. I casi di contagio legati alle manifestazioni No Green pass, intanto, sono saliti a 93. Si tratta di persone che "al momento del tampone - spiega Barbone - hanno autodichiarato di avere preso parte a queste manifestazioni" e sono una minima parte era lì per obblighi da lavoro. Il dato registrato lunedì mattina mostra ad oggi il superamento della prima soglia delle terapie intensive, cioè del 10% dei posti letto occupati. Per quanto riguarda la copertura vaccinale il Fvg è di alcuni punti inferiore "Fvg al dato nazionale e quello della provincia di Trieste è di 5 punti inferiore al Fvg. Le classi di età nelle quali è evidenziata la minore copertura vaccinale sono tra i 40 e i 70 anni.

