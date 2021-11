Ministro Speranza, i contagi salgono e quindi ci vuole più green pass

In definitiva, la curva si sta alzando e il green pass ci serve. Se sarà prorogato lo stato di emergenza è troppo presto per dirlo perché mancano ancora 60 giorni alla fine dell’anno, tuttavia “se sarà necessario avere ancora l'impianto legislativo e d'intervento dello stato d'emergenza [...] non avremo alcun timore a prorogarlo come è stato fatto in altri momenti”, conclude Speranza, citato dall'Adnkronos.