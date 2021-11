https://it.sputniknews.com/20211101/lappello-dei-commercianti-di-milano-diventa-una-petizione-stop-ai-cortei-no-green-pass-il-sabato-13574761.html

Milano, raccolta firme contro i cortei "No green Pass" al sabato: sono già costati 10 milioni di euro

Confcommercio ha lanciato la raccolta firme online dopo 15 sabati consecutivi di manifestazioni che hanno causato pesanti perdite per gli esercenti delle... 01.11.2021, Sputnik Italia

Negozi, ristoranti, bar hanno subito un durissimo colpo a causa delle manifestazioni che da 15 sabati consecutivi affollano le vie del centro e le zone dello shopping di Milano.Per questo Confcommercio Milano ha deciso di lanciare una petizione su change.org per chiedere che le manifestazioni non si tengano più il sabato, il giorno principe per lo shopping e i pranzi fuori, soprattutto in vista del periodo natalizio.Una minoranza non può imporre la sua volontàSecondo il testo della petizione, che si intitola “Appello di Milano produttiva a libertà e responsabilità di tutti. Uniti contro il Covid”, i commercianti hanno deciso quindi di "far sentire la voce pacifica ma ferma della grande maggioranza dei cittadini che non condivide la paralisi ogni sabato della città".Criticità ancora più sentite in vista del periodo natalizio durante il quale “Milano non può accettare, dopo tutta la sofferenza di questo lungo anno e mezzo di pandemia, che si crei un clima di contrapposizione dannoso per la società civile e per il mondo delle imprese”.Per il presidente di Confcommercio l’obiettivo è "lanciare è un appello forte alla responsabilità da parte di tutti, nel rispetto della libertà di tutti”.

