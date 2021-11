https://it.sputniknews.com/20211101/israele-gerusalemme-torna-ad-accogliere-i-turisti-vaccinati-contro-il-covid-19-13569118.html

Israele, Gerusalemme torna ad accogliere i turisti vaccinati contro il Covid-19

Israele, Gerusalemme torna ad accogliere i turisti vaccinati contro il Covid-19

Prima dello scoppio della pandemia di coronavirus, Israele in generale e Gerusalemme in particolare godevano di una grande popolarità tra i turisti. 01.11.2021, Sputnik Italia

Israele ha aperto le sue porte ai turisti vaccinati dopo mesi che il Paese è stato chiuso agli stranieri, a causa della furiosa pandemia di coronavirus.A partire da oggi, Israele accoglierà le persone che sono state vaccinate con due dosi di vaccini riconosciuti a livello internazionale, se hanno ricevuto il vaccino non più di sei mesi prima del loro arrivo. L'accesso sarà consentito anche alle persone che hanno ricevuto un richiamo o che possono dimostrare di essersi recentemente riprese dal virus.A Gerusalemme la decisione di aprire il Paese è stata accolta con crescente e, con la nuova politica, le autorità sperano che la città che per anni è stata considerata la principale destinazione turistica di Israele possa tornare ad accogliere un gran numero visitatori internazionali.I due paesi del Golfo hanno recentemente siglato un accordo di corridoio di viaggio con Israele per i vaccinati. Lo stesso accordo è stato raggiunto anche tra Israele e alcuni paesi dell'Unione Europea.Nel 2019, prima della pandemia, Israele in generale e Gerusalemme in particolare hanno goduto di un'impennata di popolarità senza precedenti tra i viaggiatori, registrando 4,55 milioni di turisti, un aumento dell'11% rispetto al 2018.

