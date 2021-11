https://it.sputniknews.com/20211101/iran-sventato-attacco-pirata-contro-petroliera-nel-golfo-di-aden-13568488.html

Iran: sventato attacco pirata contro petroliera nel golfo di Aden

Nel mese di agosto Teheran ha schierato un cacciatorpediniere della marina militare per proteggere le navi dalla possibile cattura dei pirati. 01.11.2021, Sputnik Italia

La marina militare dell'Iran ha sventato un attacco pirata contro una petroliera nel Golfo di Aden. Lo riferisce la TV di Stato iranianaLe navi da guerra iraniane effettuano pattugliamenti nel Golfo di Aden (nelle acque al largo della Somalia) dal novembre 2008, proteggendo navi mercantili e petroliere di proprietà o in leasing dall'Iran o da altre nazioni, in sintonia con gli sforzi internazionali per combattere la pirateria.

