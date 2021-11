https://it.sputniknews.com/20211101/iran-biden-assicura-risponderemo-alle-azioni-intraprese-contro-gli-interessi-usa-13565348.html

Iran, Biden assicura: "Risponderemo alle azioni intraprese contro gli interessi USA"

All'inizio della scorsa settimana, il Tesoro degli Stati ha annunciato che erano state imposte nuove sanzioni contro il programma di velivoli senza pilota... 01.11.2021, Sputnik Italia

Parlando alla conferenza stampa sui risultati del G20 a Roma, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che Washington è pronta a rispondere a qualsiasi azione che l'Iran possa intraprendere "contro gli interessi degli Stati Uniti".La dichiarazione arriva dopo che la scorsa settimana è stato effettuato un attacco di droni contro la base militare di at-Tanf in Siria, per il quale nessun paese o gruppo si è assunto la responsabilità.I media statunitensi in precedenza avevano affermato, citando funzionari militari anonimi, che l'Iran avrebbe finanziato, facilitato e incoraggiato il recente attacco di droni sulla struttura di at-Tanf, dove sono di stanza truppe americane, sebbene Damasco abbia ripetutamente condannato la presenza militare illegale degli Stati Uniti nel paese.Alla fine di giugno, Biden ha autorizzato "attacchi aerei difensivi di precisione" lungo il confine tra Iraq e Siria, colpendo strutture presumibilmente utilizzate da militanti sostenuti dall'Iran. Gli attacchi sarebbero stati una rappresaglia per precedenti attacchi che avevano preso di mira strutture e personale statunitensi in Iraq.

