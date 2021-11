https://it.sputniknews.com/20211101/il-messico-assume-la-presidenza-del-consiglio-di-sicurezza-dellonu-13566695.html

Il Messico assume la presidenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu

01.11.2021

Il Messico assume da oggi, lunedì 1 novembre, la presidenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il Paese latinoamericano ha presentato una fitta agenda di eventi da realizzare nelle quattro settimane in cui manterrà l'incarico. Lo rende noto la delegazione messicana all'Onu. Il programma prevede tre eventi di punta: Il Messico promuoverà inoltre riunioni del Consiglio di sicurezza per analizzare gli sviluppi in Medio Oriente, in particolare in Siria, Yemen e Iraq, nonché in Libia, Somalia e nella regione del Sahel.Presiederà infine la prima riunione di follow-up sull'Afghanistan, durante la quale il Consiglio di sicurezza dell'ONU riceverà informazioni aggiornate, con particolare attenzione alla situazione delle donne e delle ragazze nel Paese asiatico.

