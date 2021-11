https://it.sputniknews.com/20211101/il-fantasma-del-raptor-il-volo-del-caccia-f-22-a-mille-fotogrammi-al-secondo---video-13563836.html

Il fantasma del Raptor: il volo del caccia F-22 a mille fotogrammi al secondo - Video

Siamo abituati a vedere video di tutti i tipi di aerei al rallentatore, ma le immagini a 1.000 fotogrammi al secondo sono difficili da eguagliare, soprattutto... 01.11.2021, Sputnik Italia

L'F-22 Raptor che si vede nel video appartiene al gruppo dimostrativo di questi caccia di quinta generazione, ed è stato registrato nel 2020 presso la base aerea di Elmendorf-Richardson, in Alaska. Per immortalare immagini così accattivanti, è stata utilizzata la telecamera Phantom Flex4K, azionata da una porta aperta dell'elicottero UH-60 Black Hawk sospeso ad un'altezza di circa 900 metri. Infatti i video registrati a 1.000 fotogrammi al secondo sono considerati super slow motion, che in questo caso particolare vengono combinati con registrazioni effettuate a 24 fotogrammi al secondo.

