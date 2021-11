https://it.sputniknews.com/20211101/halloween-notte-di-follia-bar-assaltato-a-bergamo-a-piacenza-uomo-accoltella-due-persone-13571356.html

Halloween, notte di follia: bar assaltato a Bergamo, a Piacenza uomo accoltella due persone al grido di "Allah Akhbar"

Halloween, notte di follia: bar assaltato a Bergamo, a Piacenza uomo accoltella due persone al grido di "Allah Akhbar"

A Bergamo assaltato un bar, a Piacenza un uomo senza fissa dimora ferisce due persone con un coltello al grido di "Allah Akhbar"

Halloween, notte di follia: bar assaltato a Bergamo, a Piacenza uomo accoltella due persone al grido di "Allah Akhbar"

E' stata una notte movimenta quella di Halloween, con due gravi episodi di violenza registrati in Lombardia.A Bergamo, un gruppo di giovani incappucciati e con delle sciarpe nere ha preso letteralmente d'assalto 'The Ritual', un pub sito in via Francesco d'Assisi, in pieno centro cittàL'aggressione, della durata di pochi minuti, è avvenuta intorno alla mezzanotte e ha portato al ferimento in modo lieve di una dipendente del locale, una 24enne.Sul posto è arrivata tempestivamente un'ambulanza del 118, con la quale la ragazza è stata trasportata all'ospedale Gavazzeni.Tensione anche a Piacenza, dove nella notte un 32enne è stato arrestato in pieno centro storico, dopo che aveva ferito due persone, tra cui un netturbino finito in ospedale.Secondo i resoconti delle forze dell'ordine, al momento del fermo l'aggressore stava gridando "Allah Akhbar".Per il momento, tuttavia, sono considerati poco probabili eventuali legami con gruppi terroristici, in quanto l'arrestato, un egiziano senza fissa dimora, era già ben noto alle autorità.

