Giappone, coalizione di governo ottiene 293 seggi nella camera bassa

La coalizione di governo giapponese del Partito Liberal Democratico (LDP) e del Partito Komeito si è aggiudicata un totale di 293 seggi nella camera bassa del... 01.11.2021, Sputnik Italia

mondo

giappone

E' quanto emerge dalla diffusione dei risultati delle elezioni generali tenutesi ieri in Giappone.I seggi elettorali sono rimasti aperti aperti in Giappone dalle 07:00 ora locale di domenica, ovvero le 23:00 ora italiana di sabato, e gli elettori idonei hanno potuto votare fino alle 20:00 ora locale di domenica, le 12:00 ora italiana)Il conteggio dei voti è stato trasmesso da NHK e si è concluso intorno alle 05:00 ora locale di lunedì, cioè le 21 ora italiana di domenica).La coalizione di governo si è assicurata 293 dei 465 seggi totali, con l'LDP del premier Kishida che ha ottenuto 261 seggi, mentre Komeito ne ha totalizzati 32.Il Partito Democratico Costituzionale del Giappone, che è la principale forza di opposizione del Paese, ha ottenuto 96 seggi alla camera bassa.Un totale di 1.051 candidati hanno partecipato alla competizione elettorale per le parlamentari in Giappone.

giappone

