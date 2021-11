https://it.sputniknews.com/20211101/gas-prezzi-dei-futures-europei-tornano-a-salire--864-13568804.html

Gas, prezzi dei futures europei tornano a salire: $ 864

Gas, prezzi dei futures europei tornano a salire: $ 864

Dopo il brusco calo registrato lo scorso venerdì, i futures sul gas sono tornati a far registrare un'importante crescita. 01.11.2021, Sputnik Italia

I prezzi del gas in Europa sono aumentati di oltre il 10% dopo il forte calo di venerdì, stando ai dati di ICE Futures.Oggi, all'apertura delle contrattazioni, i futures di dicembre sull'indice olandese TTF, l'hub europeo con maggiore liquidità, sono saliti a $ 864 per mille metri cubi, pari all'11% in più rispetto al prezzo di liquidazione della chiusura precedente. Alle 08.00, il costo è quindi sceso fino a $ 841, per poi tornare rapidamente al proprio valore originali.Gli esperti ritengono per questa situazione sia dovuta alle scarse scorte presenti negli impianti di stoccaggio europei, e all'offerta limitata da parte dei fornitori, contestuale all'elevata domanda di gas naturale liquefatto in Asia.Lo scorso 13 ottobre, inoltre, l'Europa ha iniziato a prelevare attivamente carburante dai suoi depositi, che all'inizio della stagione erano pieni di poco più del 78%, 14 punti percentuali in meno rispetto alla media degli ultimi cinque anni.

