https://it.sputniknews.com/20211101/dal-pnrr-un-piccolo-esercito-di-neo-assunti-150mila-posti-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-13567295.html

Dal Pnrr un piccolo esercito di neo assunti: 150mila posti di lavoro a tempo indeterminato

Dal Pnrr un piccolo esercito di neo assunti: 150mila posti di lavoro a tempo indeterminato

Buona parte nel settore della Pubblica amministrazione, tra docenti, sanitari, informatici ed esperti di Fondi Ue. E altre 600mila assunzioni nel privato entro... 01.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-01T12:17+0100

2021-11-01T12:17+0100

2021-11-01T12:17+0100

lavoro

pubblica amministrazione

bilancio

pnrr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/828/32/8283210_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_ac3a9b3c042de2bc035dcc956efe61c3.jpg

Un treno da non perdere quello che viene messo sui binari dalla legge di Bilancio e dai fondi del Pnrr in essa destinati. Secondo le stime, nei prossimi anni si registreranno oltre 150mila assunzioni a tempo indeterminato in Italia.Si tratta di circa 100mila posti di lavoro legati alla Pubblica amministrazione, al concorso per assumere alcune migliaia di professori di educazione fisica per le scuole elementari, alla stabilizzazione di circa 33mila sanitari assunti a tempo determinato con l’emergenza Covid e poi esperti di Fondi europei e informatici.In particolare, si calcolano 120mila nuovi posti di lavoro per la realizzazione degli investimenti del Pnrr e della manovra in infrastrutture e trasporti.Dove si assumerà di piùSecondo le proiezioni di Unioncamere-Anpal sarà la P.A. ad assorbire una buona parte dell’offerta di lavoro.Nelle intenzioni del ministro Renato Brunetta, infatti, nella P.A. bisogna assumere nuove figure tecniche, come informatici e esperti nella gestione di fondi Ue.Sempre per quanto riguarda il pubblico, per i comuni con meno di 5.000 abitanti è previsto uno stanziamento di 41 milioni per reclutare il personale di cui si ha più urgente bisogno con procedure semplificate a partire dal 2022.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

lavoro, pubblica amministrazione, bilancio, pnrr