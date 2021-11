https://it.sputniknews.com/20211101/dal-2022-arriva-lammortizzatore-universale-per-tutti-i-lavoratori-e-tutte-le-imprese-13574383.html

Dal 2022 arriva l’ammortizzatore universale: per tutti i lavoratori e tutte le imprese

Dal 2022 arriva l’ammortizzatore universale: per tutti i lavoratori e tutte le imprese

La riforma prevede tre forme: la Cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria e il Fondo di integrazione salariale. Il governo ha stanziato 4,6 miliardi... 01.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-01T20:20+0100

2021-11-01T20:20+0100

2021-11-01T20:20+0100

lavoro

cassa integrazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/12934182_282:94:1077:541_1920x0_80_0_0_7ba9c28816271d4245db5aaa250bd98c.jpg

A partire dal prossimo anno cambia il settore degli ammortizzatori sociali. Dal 2022, infatti, in base alla riforma dell’area, saranno garantiti per tutti i lavoratori e tutte le aziende, grazie all’ammortizzatore unico o universale.In legge di bilancio sono stati stanziati per il prossimo anno tre miliardi a cui si aggiungono altre risorse per un totale di 4,6 miliardi di euro.Le principali modificheLa platea si amplia: i lavoratori interessati dalla riforma sono 12,4 milioni e sono compresi anche gli apprendisti, i marittimi, i lavoratori a domicilio, i cococo e i collaboratori autonomi.Cresce anche il massimale mensile, da 971,71 euro a 1.167,91 euro.In base alla riforma non esisterà più la Cig in deroga.Le aziende potranno beneficiare di uno sconto del 40% sull’addizionale dal 2025 se non hanno usufruito dell’ammortizzatore nei due anni precedenti.Le tre forze di ammortizzatore unicoIn breve le caratteristiche dei tre diversi profili.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

lavoro, cassa integrazione