Criptovalute, scoppia la bolla della moneta Squid Game: da 2.800 dollari a zero

Il prezzo della criptovaluta Squid creata per un progetto dedicato alla serie tv Squid Game è sceso quasi a zero, dopo aver raggiunto lunedì il massimo storico... 01.11.2021, Sputnik Italia

Secondo il portale CoinMarketCap, che monitora le negoziazioni di criptovalute nelle maggiori borse, il valore della criptovaluta Squid ha perso il 99,99% in un giorno.Le montagne russeLa criptovaluta è stata lanciata per una gara online basata sulla serie televisiva Squid Game, in cui i partecipanti devono superare una serie di giochi, stando alle informazioni sul sito web del progetto. Secondo le regole, i giocatori dovevano pagare una certa quantità di token Squid per partecipare a ciascuno dei sei turni. L'inizio della gara, secondo il piano del progetto, era previsto per novembre.Squid GameLa serie sudcoreana Squid Game è uscita sulla piattaforma Netflix lo scorso 17 settembre. I protagonisti della serie, molti dei quali affrontano serie difficoltà finanziarie, competono per un grosso premio in denaro, partecipando a giochi per bambini.

