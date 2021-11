https://it.sputniknews.com/20211101/covid-sileri-natale-libero-da-restrizioni-grazie-al-green-pass-13566979.html

E' prematuro pensare ad un'abolizione della carta verde secondo il sottosegretario alla Salute, che apre ad una corsia preferenziale per la terza dose di... 01.11.2021, Sputnik Italia

Il Green pass ci consentirà di trascorrere un Natale senza restrizioni. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista al Corriere della Sera. Chi spera nell'abolizione del passaporto verde dovrà attendere a lungo. Il sottosegretario alla Salute è perentorio: "è prematuro parlare di un alleggerimento o addirittura dell’abolizione del green pass". Bisognerà raggiungere la soglia del 90% dei vaccinati, ancora lontana per tre ragioni: i casi in aumento, l'elevata quota di over 50 senza neanche una dose di vaccino, la somministrazione in corso delle terze dosi aggiuntive e booster, ha spiegato Sileri. Inoltre bisogna ancora decidere sui circa 1.600 italiani che hanno ricevuto il vaccino Johnson & Johnson, inizialmente accreditato come monodose. Terza dose: corsia preferenziale agli insegnantiSileri si è detto d'accordo con il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi per aprire una corsia preferenziale agli insegnanti per la terza dose di vaccino anti-Covid.La terza dose dovrà essere somministrata dopo sei mesi dalla seconda. "Non c'è un'evidenza scientifica per anticipare", spiega il sottosegretario, sottolineando che ancora c'è un po' di tempo, anche se la decisione definitiva non è stata ancora presa e la discussione è in corso. In Italia le dosi somministrate sono 89.851.272, mentre 44.779.642 persone, pari all'82,91% degli over 12, hanno completato il ciclo di immunizzazione, secondo il report di Aifa aggiornato a lunedì 1 novembre. Inoltre sono state somministrate 263.358 dosi addizionali e 1.316.568 richiami booster.

