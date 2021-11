https://it.sputniknews.com/20211101/covid-fauci-assicura-nessun-effetto-del-vaccino-nel-lungo-termine-13565613.html

Covid, Fauci assicura: "Nessun effetto del vaccino nel lungo termine"

Covid, Fauci assicura: "Nessun effetto del vaccino nel lungo termine"

Per il virologo consulente della Casa Bianca il grado di problematicità nei vari Paesi è collegato al numero dei non vaccinati: "La curva dei casi sta...

01.11.2021

2021-11-01T07:46+0100

2021-11-01T07:46+0100

coronavirus nel mondo

Il vaccino contro il Covid-19 è sicuro e ragionevolmente non avrà alcun effetto nel lungo termine. Lo ha detto il professor Anthony Fauci, consulente scientifico della Casa Bianca, ospite alla trasmissione Che tempo che fa, in onda domenica sera su Rai 3. Per l'immunologo statunitense "il grado di problematicità attuale" nei vari Paesi è "correlato alla percentuale reale di coloro che sono stati vaccinati. Fauci sciorina poi i numeri della campagna di vaccinazione negli Stati Uniti, dove ancora ci sono "64 milioni di persone che non sono state vaccinate nonostante potrebbero esserlo". Il vaccino anti-Covid per gli under 12Parla poi della vaccinazione pediatrica, che negli Stati Uniti riguarda 28 milioni di bimbi con un'età compresa tra i 5 e gli 11 anni.La Food And Drug Administration (FDA), l'ente regolatorio statunitense, nei giorni scorsi ha autorizzato l'utilizzo del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech nei bambini tra i 5 e gli 11 anni. La vaccinazione potrebbe partire da questa settimana. In tutto il mondo sono state somministrate quasi 7 miliardi di dosi di vaccino anti-Covid, negli Stati Uniti 414.543.104. In Italia le dosi somministrate sono 89.851.272, mentre 44.779.642 persone, pari all'82,91% degli over 12, hanno completato il ciclo di immunizzazione, secondo il report di Aifa aggiornato a lunedì 1 novembre.

