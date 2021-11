https://it.sputniknews.com/20211101/cop26-primo-giorno-draghi-differenze-tra-paesi-ricchi-e-poveri-13575620.html

COP26, primo giorno. Draghi: "differenze tra paesi ricchi e poveri"

Le isole Maldive potrebbero scomparire entro la fine di questo secolo se non verrà fermato il cambiamento climatico, ha affermato il presidente del Paese, Ibrahim Solih.

2021-11-01T21:45+0100

2021-11-01T21:45+0100

2021-11-01T21:45+0100

Le isole Maldive potrebbero scomparire entro la fine di questo secolo se non verrà fermato il cambiamento climatico, ha affermato il presidente del Paese, Ibrahim Solih.Il presidente ha sottolineato che se i ritmi dell'aumento della temperatura si accelereranno dagli attuali 1,5 gradi ai 2, ciò sarà il "sintomo mortale" per le Maldive.Solih ha invitato i paesi che inquinano di più a prendere maggiori impegni per raggiungere la neutralità carbonica.Draghi: "paesi più colpiti inquinano poco""Ci sono paesi che hanno cominciato a diventare più prosperi di recente e quindi loro dicono: "noi abbiamo questo problema, perché voi, paesi ricchi, avete inquinato quando noi non producevamo emissioni di gas serra, allora per quale motivo tutto il peso della riduzione delle emissioni deve scaricarsi su di noi?", ha detto Draghi in conferenza stampa dopo la prima giornata di lavori del vertice.Il presidente del Consiglio italiano ha fatto complimenti al primo ministro delle Barbados Mia Mottley per il suo discorso sulla necessità di sostegno ai piccoli paesi insulari. Mottley ha sottolineato nel suo intervento che la mancanza dell'assistenza finanziaria annunciata di 100 miliardi di dollari all'anno per i paesi vulnerabili è immorale e potrebbe portare a conseguenze fatali.Il vertice sul clima in Gran BretagnaLa 26° Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) si svolge a Glasgow dal 1° al 12 novembre. Al vertice partecipano rappresentanti di circa 200 paesi, tra cui capi di Stato e di governo, esperti ed attivisti. Si prevede che nel corso del vertice sarà firmata una serie di documenti sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sul raggiungimento della neutralità carbonica.

2021

