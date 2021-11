https://it.sputniknews.com/20211101/cop26-draghi-le-generazioni-future-ci-giudicheranno-13573102.html

Cop26, Draghi: "Le generazioni future ci giudicheranno"

Cop26, Draghi: "Le generazioni future ci giudicheranno"

Il presidente del Consiglio ha parlato a Glasgow alla cerimonia di apertura della Cop26: "inizio di una nuova fase di spinta" nella battaglia contro il... 01.11.2021

"Le generazioni future ci giudicheranno per ciò che otteniamo o che non riusciamo a raggiungere. Dobbiamo coinvolgerli, ascoltarli e, soprattutto, imparare da loro". Lo ha detto Mario Draghi nella cerimonia di apertura della Cop26 a Glasgow. Il presidente del Consiglio italiano ha ribadito l'impegno per contenere l'aumento della temperatura al di sotto di 1,5 gradi, agendo in modo "più rapido e deciso". La Cop26 di Glasgow "dev'essere l'inizio di una nuova fase di spinta, un salto quantico nella nostra battaglia contro il cambiamento climatico", ha sottolineato il premier. Draghi ha inoltre evidenziato che il cambiamento climatico "ha anche ripercussioni serie sulla pace e la sicurezza globali. Può dissipare risorse naturali ed esacerbare le tensioni sociali, portare a nuovi flussi migratori, contribuire al terrorismo e al crimine organizzato. Il cambiamento climatico può farci a pezzi".I capi di Stato e di governo devono dunque porre la lotta al cambiamento climatico in cima all'agenda politica. "I soldi ci sono" e "non sono un problema", ha affermato, ma "ora li dobbiamo usare, dobbiamo trovare un modo intelligente di spenderli e di spenderli velocemente", mettendo insieme il settore pubblico e privato.Il costo del cambiamento climatico "sta salendo velocemente, specialmente per i Paesi più poveri. Il costo per famiglie e imprese in Paesi a medio e basso reddito - ricorda - ammonta a 390 mld di dollari".

