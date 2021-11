https://it.sputniknews.com/20211101/cop-26-greta-thunberg-scettica-ci-stiamo-muovendo-ancora-nella-direzione-sbagliata--13566160.html

Cop 26, Greta Thunberg scettica: "Ci stiamo muovendo ancora nella direzione sbagliata"

Nel giorno d'inaugurazione della Cop26 a Glasgow, la giovane attivista ecologista svedese Greta Thunberg ha sottolineato che il mondo sta continuando a... 01.11.2021, Sputnik Italia

Nel giorno d'inaugurazione della Cop26 a Glasgow, la giovane attivista ecologista svedese Greta Thunberg ha sottolineato che il mondo sta continuando a muoversi nella "direzione sbagliata" nell'affrontare la crisi climatica.La Thunberg, che non è stata invitata ad intervenire in prima persona alla Cop 26, ha criticato aspramente le politiche già annunciate da Paesi quali USA e Regno Unito per il contenimento dell'aumento della temperatura terrestre, che a suo modo di vedere restano soltanto "sulla carta".Nel mirino, poi, anche il presidente americano Joe Biden, che secondo la 18enne avrebbe permesso un'espansione della "infrastruttura per i combustibili fossili" americana.Obiettivo 1,5 gradi a portataSecondo la giovane attivista svedese, il mantenimento del riscaldamento globale al di sotto degli 1,5 gradi è e resta un risultato alla portata.In questo senso, fa fede la dichiarazione finale del G20, nella quale si legge che i Paesi del G20 restano "impegnati sull'accordo di Parigi per mantenere l'aumento della temperatura globale sotto i 2 gradi e di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 gradi".Greta Thunberg verso la candidatura in Svezia?In conclusione della propria intervista, Greta Thunberg ha risposto ad una domanda circa una sua possibile candidatura alle elezioni in Svezia, ammettendo di non star prendendo "in considerazione di fare quel passo".

