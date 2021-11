https://it.sputniknews.com/20211101/cina-disneyland-shanghai-chiuso-per-un-caso-di-covid-19-13567464.html

Cina, Disneyland Shanghai chiuso per un caso di Covid-19

Cina, Disneyland Shanghai chiuso per un caso di Covid-19

Il parco giochi resterà chiuso a tempo indeterminato. 01.11.2021, Sputnik Italia

Disneyland Shanghai ha annunciato la chiusura del grande parco giochi a tempo indeterminato in seguito all'identificazione di un caso di positività al coronavirus tra i visitatori.Le autorità cinesi, che continuano a perseguire l'obiettivo zero contagi anche in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino, hanno motivato la decisione spiegando di aver voluto stroncare sul nascere un possibile nuovo focolaio di Covid-19.Al momento la data di riapertura della struttura non è ancora stata specificata, e il parco giochi ha proceduto ad effettuare uno screening completo del personale, con 34.000 persone già sottoposte a tampone.Come ulteriore misura precauzionale, le autorità di Shanghai hanno imposto a tutti coloro che hanno visitato Disneyland Shanghai nelle ultime 48 ore di astenersi dal recarsi a scuola o al lavoro e di sottoporsi ad ulteriori test.Finora la Cina ha registrato un totale di 97.157 casi di infezione da coronavirus dall'inizio dell'emergenza pandemica, a fronte di 4.636 vittime.

