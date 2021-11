https://it.sputniknews.com/20211101/campari-annuncia-rincari-per-spritz-e-negroni-ecco-perche-laperitivo-costera-di-piu--13572833.html

Campari annuncia rincari per Spritz e Negroni: ecco perché l'aperitivo costerà di più

L'ìAD di Campari, Bob Kunze-Concewitz, si è però detto certo del fatto che i due prodotti manterranno la propria leadership nel settore degli aperitivi. 01.11.2021, Sputnik Italia

Brutte sorprese all'orizzonte per tutti gli amanti dell'aperitivo, ed in particolar modo dell'Aperol Spritz.Come riferito dall'AD del gruppo Campari Bob Kunze-Concewitz, Spritz e Negroni riceveranno dei rincari, dovuti a delle "tensioni sul fronte logistico e, in particolare, all’invio di beni da una parte all’altra dell’oceano".Non è escluso, stando a quanto affermato dal dirigente di Campari, che le nuove tariffe cambino in base al Paese, ma nessuno ne sarà escluso.Nonostante la stangata, la compagnia ha voluto ribadire che, nel prossimo futuro, non ci saranno problemi per l'accesso "alle materie prime: bottiglie, packaging, zucchero, alcol e via dicendo".Inoltre, Kunze-Concewitz si è detto piuttosto sereno circa il fatto che non si presenteranno contraccolpi dal punto di vista delle vendite, anche e soprattutto per la grande notorietà del brand, specie per quanto concerne gli aperitivi

