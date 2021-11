https://it.sputniknews.com/20211101/australia-atterrato-a-sydney-il-primo-volo-internazionale-dopo-quasi-600-giorni-di-chiusura-13566032.html

Australia: Atterrato a Sydney il primo volo internazionale dopo quasi 600 giorni di chiusura

Australia: Atterrato a Sydney il primo volo internazionale dopo quasi 600 giorni di chiusura

Il primo volo internazionale è arrivato all'aeroporto di Sydney dopo quasi 600 giorni di restrizioni legate al COVID-19

Le autorità australiane hanno permesso ai cittadini completamente vaccinati contro il COVID-19 e ai bambini non vaccinati sotto i 12 anni i voli da e per l’estero a partire dal fine settimana.Nel corso della giornata, Qantas effettuerà un volo da Sydney a Londra con scalo a Darwin. I voli internazionali delle compagnie aeree collegheranno ora Sydney, Londra e Los Angeles, ma nelle prossime settimane saranno disponibili anche alcune altre destinazioni, secondo Qantas.Tutti i passeggeri devono essere completamente vaccinati contro il COVID-19, tuttavia alcuni possono essere esentati, in particolare i bambini. I primi voli sono disponibili per cittadini, residenti permanenti e loro parenti stretti, ha specificato la compagnia.Nel marzo 2020, il governo australiano ha chiuso i confini di stato e ha vietato ai cittadini di lasciare il Paese senza un permesso speciale.

