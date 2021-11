https://it.sputniknews.com/20211101/apple-lavora-sullalgoritmo-per-identificare-incidenti-stradali-mediante-propri-dispositivi-13572165.html

Apple lavora sull'algoritmo per identificare incidenti stradali mediante propri dispositivi

Apple lavora sull'algoritmo per identificare incidenti stradali mediante propri dispositivi

Apple sta sviluppando un algoritmo capace di identificare incidenti stradali tramite i dispositivi fabbricati dalla società, riporta il giornale Wall Street...

01.11.2021

Ad esempio, per rilevare un incidente stradale, verranno valutati i dati dell'accelerometro, come i balzi improvvisi della forza di gravità. Dopo aver fissato il fatto di una collisione, il dispositivo effettua in modalità automatica una chiamata ai servizi di soccorso.Secondo i documenti a disposizione del quotidiano, il colosso tecnologico ha testato la funzione con l'utilizzo dei dati degli utenti di dispositivi in forma anonima. Inoltre, Apple ha utilizzato informazioni su chiamate ai servizi di soccorso per rendere l'algoritmo più preciso.In tal modo, osserva il WSJ, sono già state individuate più di 10 milioni di presunte collisioni di veicoli, e in 50mila casi è stato necessario chiamare i soccorsi.Il quotidiano sottolinea che la data del lancio di questa funzione finora non è nota. Al tempo stesso, la società potrà anche abbandonare la funzione, senza rilasciarla.Fondata nel 1976, Apple produce personal computer e tablet, lettori audio, telefoni, smartwatch e software.

