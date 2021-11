https://it.sputniknews.com/20211101/amazon-camion-delle-consegne-a-luci-rosse-costa-caro-al-corriere-licenziato---video-13572587.html

Amazon, camion delle consegne 'a luci rosse' costa caro al corriere: licenziato - Video

La sequenza incriminata risale al 2019, ma è stata condivisa su TikTok solo una settimana fa, realizzando in poco tempo oltre 11 milioni di visualizzazioni. 01.11.2021, Sputnik Italia

Un corriere di Amazon è stato licenziato in Florida dopo la pubblicazione di un video che mostrava una donna, coperta solo da un vestito succinto, che sgattaiolava fuori dalla portiera postieriore del suo camion di Amazon.La sequenza filmata, risalente al luglio 2019, è diventata letteralmente virale sul web dopo essere stata pubblicata una settimana fa su vari social, tra cui Tik Tok, dove ha ottenuto una particolare rilevanza, con oltre 11 milioni di visualizzazioni accumulate.A rivelare a Fox News la notizia del licenziamento dell'autista, la cui identità rimane ancora sconosciuta, è stata una portavoce della multinazionale, chiarendo che il comportamento del dipendente non rifletteva "gli standard elevati che abbiamo per i nostri partner del servizio di consegna e i loro autisti"."Consentire a passeggeri non autorizzati di entrare nei veicoli per le consegne è una violazione della politica di Amazon e l'autista non consegna più pacchi ai clienti" ha chiarito la portavoce.

