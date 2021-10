https://it.sputniknews.com/20211031/vaccini-lobiettivo-del-90-per-cento-di-popolazione-immunizzata-ora-slitta-al-2022--13552072.html

Vaccini, l'obiettivo del 90 per cento di popolazione immunizzata ora slitta al 2022

2021-10-31

Vaccini, l'obiettivo del 90 per cento di popolazione immunizzata ora slitta al 2022

Crollano le somministrazioni di prime dosi nell'ultima settimana, con un calo del 50 per cento nonostante il green pass. E il target del 90 per cento di immunizzati potrebbe slittare a febbraio 2022.

Limitare i contagi ma soprattutto spingere gli indecisi a vaccinarsi per dare un’ultima decisiva spinta alla campagna di immunizzazione della popolazione contro il Covid. Eppure i dati delle ultime settimane mostrano che il certificato verde ha fallito, almeno nel secondo intento.Secondo i dati elaborati dal Sole24Ore, infatti, le inoculazioni delle prime dosi di vaccino nell’ultima settimana si sono dimezzate, scendendo da 333mila della settimana precedente alle 168 mila di quella che si è appena conclusa. A preoccupare è quella fetta di over 50, sono circa 2,7 milioni, che ancora non ha ricevuto neppure la prima dose e che, con la risalita dei contagi, rischia di far impennare il numero di ricoveri e decessi essendo più esposta alle conseguenze gravi del virus.L’aumento dei nuovi casi settimanali, secondo la fondazione Gimbe, non sarebbe solo un mero dato statistico legato al maggior numero di tamponi effettuati quotidianamente per ottenere il green pass. Di conseguenza anche il tasso di occupazione dei posti letto è arrivato al 5 per cento. Il limite che fa scattare le misure restrittive è del 15.Per gli esperti, come il consigliere del ministero della Salute, Walter Ricciardi, la nuova ondata sarà gestibile grazie alle vaccinazioni, ma sarà necessario accelerare con le dosi booster. Per ora sono state somministrate ad 1,2 milioni di soggetti fragili, ma entro fine anno si dovrebbe arrivare a coprire tutti gli over 50 e le categorie a rischio come gli insegnanti. Nel conto ci sono anche i vaccinati con il monodose di Johnson&Johnson, circa un milione e mezzo, che potrebbero dover effettuare un richiamo dopo tre mesi dalla somministrazione della prima dose e sottoporsi ad un terzo richiamo con un vaccino diverso.

