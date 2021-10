https://it.sputniknews.com/20211031/trovano-per-caso-in-messico-una-canoa-maya-di-piu-di-1000-anni-fa---foto-13561378.html

Trovano per caso in Messico una canoa Maya di più di 1.000 anni fa - Foto

Trovano per caso in Messico una canoa Maya di più di 1.000 anni fa - Foto

Nello Yucatán, un team di archeologi ha scoperto una rara canoa preispanica nel cantiere della ferrovia turistica Tren Maya. La navata in legno, che risale a... 31.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-31T22:49+0100

2021-10-31T22:49+0100

2021-10-31T22:49+0100

archeologia

maya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/13564420_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_97fae8944493a24740918fbae94364fc.jpg

È lunga circa 1,6 metri e larga 80 centimetri, ed è stata trovata sommersa in un cenote vicino alle rovine della città Maya di Chichén Itzá. I ricercatori suggeriscono che potrebbe essere stata usata per estrarre acqua dal cenote o per depositare offerte durante i rituali.Oltre alla canoa, nel sito sono stati trovati diversi pezzi di ceramica, un coltello rituale e dipinti murali. Con l'aiuto dei loro colleghi dell'Università della Sorbona, gli archeologi hanno in programma di effettuare un'analisi più approfondita della canoa per determinarne l'età e il tipo.Gli archeologi vogliono anche creare un modello tridimensionale della nave "che aiuti nel suo studio e diffusione virtuale e che faciliti la creazione di repliche che possono essere accolte nei musei della regione"."E' evidente che questa è una zona in cui si svolgevano cerimonie, non solo per la ceramica volutamente frammentata, ma anche per i resti di carbone che indicano la loro esposizione al fuoco e il modo in cui vi mettevano sopra delle pietre per coprirli, poiché non lo hanno fatto sono il prodotto di frane", conclude Meinecke.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

archeologia, maya, фото