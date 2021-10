https://it.sputniknews.com/20211031/talebani-alle-prese-con-la-crisi-nel-paese-intanto-i-vicini-rafforzano-i-confini-13554746.html

Talebani alle prese con la crisi nel Paese, intanto i vicini rafforzano i confini

Talebani alle prese con la crisi nel Paese, intanto i vicini rafforzano i confini

La situazione in Afghanistan è quasi catastrofica; il Paese, tra Governo illegittimo, violazione dei diritti umani, attacchi terroristici sanguinosi e collasso... 31.10.2021

Questo l’allarme del ministro della difesa del Tagikistan, Sherali Mirzo.Nel frattempo, l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva sta incrementando la propria presenza militare nella regione. Sputnik vi aggiorna sulla situazione nella regione.Più liberalismoI giorni nell’Emirato Islamico dell'Afghanistan (denominazione conferita al Paese dai talebani*) sono effettivamente ben lungi dall’essere pacifici e tranquilli. Quest’ultimo fine settimana, a Herat, si è consumata una vera e propria carneficina, quando i talebani hanno tentato di fermare una banda di rapitori e ne è scaturita una sparatoria, a seguito della quale sono morte 17 persone, tra cui dei bambini.I talebani stanno disperatamente cercando alleati e protettori. Di recente, una loro delegazione si è recata a Mosca per cercare supporto, se non finanziario, almeno politico, ma il Cremlino sa bene che i fondamentalisti islamici afghani aiutarono le organizzazioni criminali cecene negli anni ’90, fornendo loro armi e combattenti, quindi non si lancia in riconoscimenti diplomatici affrettati. Come comunicato dal Ministero russo degli Esteri, a conclusione dei negoziati, il governo dell’Emirato deve manifestare maggiore liberalismo nella sua politica interna.Ma il Paese ha bisogno di quei soldi come l’aria. Gli esperti sostengono che l’unica alternativa al rimpinguamento tempestivo delle casse dello Stato è l’estensione delle coltivazioni di papavero da oppio e la conseguente esportazione di eroina. Il principale sbocco per la commercializzazione degli oppioidi afghani è la Russia ed è improbabile che gli USA si lascino scappare la possibilità di creare ulteriori problemi al loro principale avversario geopolitico. Di conseguenza, i talebani potrebbero non vedere mai i loro miliardi.Rafforzamento delle posizioniNel fine settimana, nel vicino Tagikistan, si sono conclusi gli addestramenti delle truppe dei Paesi membri dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, a cui hanno partecipato oltre 4.000 soldati degli eserciti alleati e oltre 500 unità di mezzi (inclusa l’aviazione tattica). I soldati e gli ufficiali hanno messo a punto un’operazione congiunta di localizzazione del conflitto armato frontaliero in esito alla penetrazione di terroristi internazionali all’interno del territorio dello Stato membro dell’Organizzazione.Come ha annunciato ai giornalisti il colonnello e capo della base militare, Evgeny Okhrimenko, entro fine anno riceveranno 30 carri armati T-72B2M.La divisione ha altresì ricevuto fucili d’assalto AK-12, sistemi missilistici contraerei portabili Verba, veicoli da combattimenti BMP-2M Berezhok ammodernati, ambulanze corazzate Linza, lanciafiamme di potenza e gittata maggiorate per la fanteria, sistemi missilistici anticarro Kornet e i fucili di precisione da 12,7 mm ASVK-M Kord.Le esplosioni sono solo l’inizioI dirigenti degli Stati membri dell’Organizzazione temono, a ragione, che nella regione possa penetrare l’ISIS*. Non è un segreto che i suoi combattenti stiano tentando da tempo di crearsi una base in Afghanistan, ma, a differenza dei talebani, l’ISIS non rimarrà all’interno dei confini afghani. L’ISIS non vuole scendere a patti con le nuove autorità afghane e sta già mettendo alla prova il loro sistema di sicurezza.Vi sono state vittime sia tra i talebani, sia tra i civili. Parte di questi attacchi terroristici è stata rivendicata dallo Stato islamico dell'Iraq e del Levante - Provincia di Khorasan*.Tutto è cominciato con le esplosioni dei kamikaze presso l’aeroporto di Kabul, che portarono alla morte di 200 civili e 15 soldati americani.I combattenti vengono arrestati, repressi, sbattuti in carcere, ma di volta in volta si fanno riconoscere. Gli ultimi attacchi sono la prova del fatto che l’ISIS della provincia di Khorasan è pronto a lottare contro l’Emirato islamico dell’Afghanistan per prendere il potere. Il Paese, dunque, è probabilmente sull’orlo dell’ennesima grande guerra e ad oggi non è chiaro chi ne uscirà vincitore.*Organizzazioni terroristiche estremiste illegali in Russia e in altri Paesi

