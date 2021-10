https://it.sputniknews.com/20211031/spagna-ripartono-le-corse-dei-tori-un-morto-13549791.html

Spagna: ripartono le corse dei tori, un morto

Spagna: ripartono le corse dei tori, un morto

Un uomo di 55 anni incornato alla ''Fira de Onda'', nella provincia di Castellon, primo festival a riaprire i battenti da quando è iniziata la pandemia. Lo... 31.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-31T12:24+0100

2021-10-31T12:24+0100

2021-10-31T12:24+0100

spagna

tragedia

evento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/790/39/7903906_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d1cdb4eda6fb25260d35b322c12cd3c.jpg

Verrà ricordato come il ''primo festival dopo le restrizioni per il Covid'', ma anche per l'ennesima tragedia di una delle tante discutibili tradizioni di questo come di altri paesi.A correre davanti ai tori ci si fa male. Sono in tanti ad aver perso la vita in quella che per gli spagnoli è una lunga, ma pericolosa, tradizione.Alla ''Fira de Onda'' i tori vengono lasciati liberi di correre per le strade della cittadina inseguendo nella loro carica gli avventori terrorizzati del festival in fuga.Inutili i tentativi degli altri corridori di distrarre il toro: per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'animale ha incornato il malcapitato sollevandolo in aria, recidendogli così l'arteria femorale.

spagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spagna, tragedia, evento