https://it.sputniknews.com/20211031/si-tratta-di-avere-le-palle-arnold-schwarzenegger-si-scaglia-contro-i-leader-mondiali-13558341.html

'Si tratta di avere le palle': Arnold Schwarzenegger si scaglia contro i leader mondiali

'Si tratta di avere le palle': Arnold Schwarzenegger si scaglia contro i leader mondiali

Alla vigilia della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COP26, l'interprete di 'Terminator' ha sostenuto che dobbiamo porre fine al... 31.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-31T18:28+0100

2021-10-31T18:28+0100

2021-10-31T18:28+0100

ambiente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/10030408_10:0:1418:792_1920x0_80_0_0_3c40f68eeb1767f158227909708a32af.jpg

Arnold Schwarzenegger ha portato come esempio lo stato della California, dove vengono attuate normative ecologiche piuttosto aggressive, ma, secondo il governatore, ciò ha consentito di ridurre le emissioni di gas serra del 25% e di abbassarle ai livelli del 1990.Ha anche sottolineato che il passaggio a una politica "più verde" è un grande generatore di posti di lavoro. Così, in un'intervista per la BBC, ha evidenziato che con un PIL di 3,3 trilioni di dollari la California è in testa agli Stati Uniti in termini economici. Secondo Schwarzenegger, questa è una grande prova che l'ambiente e l'economia possono essere protetti allo stesso tempo.Schwarzenegger ha spiegato di essersi interessato molto all'ambiente quando ha preso il posto di governatore e ha visto come funziona la politica. Lì, ha detto, "ho cercato un modo per trovare un punto d'incontro".Gli ambientalisti sono persone appassionate con buoni ideali, ma hanno problemi a comunicare e a far passare le loro idee, ha spiegato Schwarzenegger.Ogni grande movimento era popolare, che fosse il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti o il movimento per l'indipendenza in India, o il diritto di voto delle donne: tutti si nutrivano del potere del popolo, secondo l'ex governatore della California. Quindi ciò che è necessario è mostrare alle persone dove possono partecipare.Ad esempio Schwarzenegger ha citato un paio di jeans acquistati negli Stati Uniti. Sono fabbricati in Cina e portati nel paese nordamericano, che è un enorme spreco di energia e inquinamento.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ambiente