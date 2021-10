https://it.sputniknews.com/20211031/scoprono-resti-di-sangue-umano-in-unantica-maschera-trovata-in-peru-13543762.html

Scoprono resti di sangue umano in un'antica maschera trovata in Perù

Il manufatto, a forma di maschera, è stato trovato più di 30 anni fa nella tomba di un uomo che apparteneva all'élite grazie agli sforzi di un team di archeologi britannici e americani guidati da Izumi Shimada.Gli scienziati chiamavano questo colorante cinabro, un minerale di solfuro di mercurio il cui colore varia dal rosso scarlatto al rosso brunastro. I dipinti alla base erano normalmente usati tra le élite sociali e servivano come oggetti di valore rituale.Più tardi, Luciana de Costa Carvalho, James McCullagh e i loro colleghi si sono interessati alla composizione di questo pigmento rosso. Un piccolo campione studiato mediante analisi spettroscopica a infrarossi ha rivelato la presenza di proteine.La successiva analisi proteomica mediante spettrometria di massa tandem ha identificato nel campione peptidi unici che assomigliavano alle proteine del sangue umano e delle uova di uccelli.Gli scienziati hanno trovato un totale di sei proteine del sangue umano nel colorante menzionato, tra cui albumina sierica e immunoglobulina G (un tipo di anticorpo sierico umano). Oltre alle proteine umane, ne hanno identificate anche altre dagli albumi, come l'ovoalbumina.Essendo in pessimo stato, le proteine non potevano dare ulteriori indizi sulla specie di uccello a cui appartenevano le uova che servivano per creare questo pigmento, sebbene si supponga che possa essere un'anatra.I risultati della ricerca sono stati pubblicati sul Journal of Proteome Research.

