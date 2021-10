https://it.sputniknews.com/20211031/scoperta-dagli-scienziati-la-causa-della-calvizie-13546153.html

Scoperta dagli scienziati la causa della calvizie

Ricercatori statunitensi hanno scoperto che la calvizie è causata dall'invecchiamento delle cellule staminali. 31.10.2021, Sputnik Italia

Gli scienziati della Northwestern University di Chicago hanno spiegato come mai si verifica la calvizie. I risultati della ricerca sono pubblicati sulla rivista Nature Aging. Negli esperimenti sui topi, gli scienziati hanno scoperto che quando le cellule staminali dei capelli invecchiano, diventano meno appiccicose, lasciano spazio nel follicolo ed entrano nel derma. Al di fuori del loro delicato microambiente, di solito non possono sopravvivere. Gli scienziati parlano per la prima volta di questo tipo di meccanismo della calvizie. Gli autori dello studio sperano che la loro scoperta aiuti a combattere la caduta dei capelli nell'uomo, dal momento che i follicoli dei topi sono simili a quelli degli umani. In precedenza si è saputo che molte persone che hanno avuto il Covid vanno incontro alla perdita di capelli. Per interrompere il processo, bisogna contattare uno specialista per una diagnosi accurata per capire quali elementi mancano al corpo e quindi prescriverà un trattamento completo.

