Riconoscimento vaccini anti-Covid, Speranza: spero in reciprocità di Russia e Cina

Intervenendo in videoconferenza durante i lavori del G20, il presidente russo aveva esortato al riconoscimento reciproco dei sieri anti-Covid in modo da... 31.10.2021, Sputnik Italia

Intervenendo alla trasmissione "Mezz'ora in più", il ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato la questione del riconoscimento dei vaccini anti-Covid sviluppati in Russia e Cina nella Ue, ricordando che l'Ema sta facendo le opportune valutazioni. Nel corso della giornata il direttore del Centro Gamaleya Alexander Ginzburg, struttura che ha sviluppato il siero anti-Covid Sputnik V, ha fornito una possibile spiegazione del motivo per cui l'Ema non ha ancora preso una decisione in merito al riconoscimento del vaccino russo.Intervenendo in videoconferenza durante i lavori del G20, il presidente russo aveva esortato al riconoscimento reciproco dei sieri anti-Covid in modo da favorire la ripresa economica dopo la crisi per i lockdown e le misure contro la pandemia.

