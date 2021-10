https://it.sputniknews.com/20211031/quirinale-lapertura-di-conte-draghi-non-lo-escludo-ma-dice-no-al-voto-anticipato-13563575.html

Quirinale, l'apertura di Conte: "Draghi? Non lo escludo". Ma dice no al voto anticipato

Quirinale, l'apertura di Conte: "Draghi? Non lo escludo". Ma dice no al voto anticipato

L'ex premier e leader del M5S, intervistato da Lucia Annunziata, rilancia la candidatura di Draghi al Colle. Ma assicura: "Non abbiamo nessuna fretta di tornare alle urne".

2021-10-31T21:19+0100

2021-10-31T21:19+0100

2021-10-31T21:19+0100

politica

movimento 5 stelle

giuseppe conte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/12920390_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0c7ddf4c16c0727f09b328dad416d3c7.jpg

Quella del trasloco di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale resta un’opzione per il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Ma non per forza, precisa l’ex premier, dovrà coincidere con il voto anticipato.Inizialmente a tirare fuori il nome del presidente del Consiglio per il Colle erano stati Matteo Salvini e Giorgia Meloni, proprio nell’ottica di accorciare la durata della legislatura. Ma ora che i piani del centrodestra tornato a trazione berlusconiana sembrerebbero essere altri, a rilanciare la candidatura di Draghi, a sorpresa è Giuseppe Conte.Il profilo dell’attuale premier, insomma, a detta di Conte, “non può essere escluso”. Anche se, ha aggiunto subito dopo, “al momento è prematuro”.L’opzione Draghi al Quirinale, come ricorda il Fatto Quotidiano, è stata esclusa da Enrico Letta e Silvio Berlusconi. Da qualche settimana anche il leader della Lega, Matteo Salvini, si è attestato sostanzialmente sulle stesse posizioni.L’uscita di Conte, quindi, riapre uno scenario che sembrava ormai accantonato. L’ex premier ha auspicato che si possa arrivare ad un “confronto con tutte le forze politiche”, compreso il centrodestra. “Se vogliamo un capo di Stato di alto profilo, - ha spiegato - dobbiamo fare questo”. “È importante che sia tutto fatto non a vantaggio dei singoli partiti ma del Paese. Farò di tutto perché il M5s dia questo contributo”, promette. “Dobbiamo spingere al 6 per cento di Pil, dobbiamo continuare ad attuare il Pnrr e l’avvio iniziale è fondamentale. In tutto questo, - spiega - pensare di eleggere un presidente e un attimo dopo andare a votare, chiunque sia, non è nell’ordine delle cose”.

https://it.sputniknews.com/20211026/le-grandi-manovre-verso-il-colle-conte-e-letta-discutono-di-nomi-mentre-berlusconi-fa-la-conta-13466524.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica, movimento 5 stelle, giuseppe conte