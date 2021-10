https://it.sputniknews.com/20211031/prima-apparizione-pubblica-del-misterioso-leader-supremo-talebano-13548577.html

Prima apparizione pubblica del misterioso ''leader supremo'' talebano

Dopo aver taciuto a lungo su dove si trovasse, i talebani* hanno annunciato a settembre che Hibatullah Akhundzada aveva vissuto "fin dall'inizio" a Kandahar e... 31.10.2021, Sputnik Italia

L'invisibile "leader supremo" dei talebani*, il Mullah Hibatullah Akhundzada, la cui apparizione pubblica non era mai stata ufficializzata dalla sua nomina nel 2016, ha preso parte la sera del 30 ottobre a una cerimonia a Kandahar (nel sud dell'Afghanistan), hanno detto funzionari talebani*.Nel clip audio distribuito, si può ascoltare il mullah recitare preghiere e benedizioni.Secondo una fonte locale, il Mullah Hibatullah Akhundzada è arrivato in una scuola coranica a Kandahar con un convoglio di due auto sotto massima sicurezza e non sono state autorizzate fotografie.Dopo aver taciuto a lungo su dove si trovasse, i talebani hanno annunciato a settembre che Hibatullah Akhundzada aveva vissuto "fin dall'inizio" a Kandahar e che sarebbe apparso "presto in pubblico".Fino a quando non è succeduto nel 2016 a Mansour, il leader precedente dei talebani ucciso in un attacco americano con i droni in Pakistan, Akhundzada era relativamente sconosciuto, più coinvolto in questioni giudiziarie e religiose che in manovre militari.Dopo essere salito al potere, il Mullah Akhundzada ha conquistato rapidamente la lealtà dell'egiziano Ayman al-Zawahiri, il leader di al-Qaeda*, che lo ha definito "emiro dei credenti", rafforzando così la sua credibilità nell'universo jihadista e sunnita.Nella sua funzione di "leader supremo", Akhundzada è responsabile del mantenimento dell'unità all'interno del movimento islamista.* Organizzazioni terroristiche bandite in Russia ed altri paesi.

