Per Giorgia Meloni l'antifascismo è usato come ‘lotta politica’ contro l’avversario

Giorgia Meloni attacca chi usa l’antifascismo per zittirla durante le campagne elettorali e nel libro di Bruno Vespa dal titolo ‘Perché Mussolini rovinò... 31.10.2021, Sputnik Italia

L’anticipazione del libro in uscita dal 4 novembre prossimo è riportata dall’Adnkronos, e si legge ancora il pensiero di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, nei confronti del concetto di antifascismo.Nel libro di Bruno Vespa, rispondendo alla domanda del giornalista della Rai, lei spiega come da giovanissima attivista del Fronte della Gioventù si adoperava per una riconciliazione della memoria e della storia, a partire da chi quegli eventi li aveva vissuti fattivamente su fronti opposti:Su questo la Meloni aggiunge: “La sinistra non ce lo ha mai riconosciuto, e si capisce perché dal fatto che ottant’anni dopo la fine della guerra usa ancora quelle vicende per calcolo elettorale”.

