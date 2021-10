https://it.sputniknews.com/20211031/per-ex-comandante-in-capo-della-nato-putin-e-uno-stratega-intelligente-con-propensione-al-rischio-13562103.html

Per ex comandante in capo della Nato Putin è uno "stratega intelligente con propensione al rischio"

L'ammiraglio in congedo della Marina degli Stati Uniti James Stavridis ha valutato le "mire" del presidente russo. 31.10.2021, Sputnik Italia

Il leader russo si mostra come un abile stratega sullo sfondo dei tentativi della Nato di concentrarsi sulla Cina, scrive Bloomberg con riferimento all'ammiraglio in congedo della Marina degli Stati Uniti ed ex comandante in capo delle forze armate della Nato James Stavridis. A suo avviso, è impossibile considerare la minaccia cinese senza tener conto del ruolo della Russia. Così, Vladimir Putin e il suo collega Xi Jinping stanno intensificando la cooperazione ad ogni livello. I Paesi effettuano esercitazioni navali congiunte non solo nel Pacifico settentrionale, ma anche nell'Atlantico e nel Mar Baltico. Ha sottolineato che, nonostante una popolazione in calo e un'economia non diversificata, la Russia possiede ancora un arsenale nucleare illimitato.Pertanto la Nato non può ignorare la Russia, ha concluso Stavridis. Le esercitazioni russo-cinesi "Maritime Interaction - 2021" si sono svolte dal 14 al 18 ottobre nel Mare del Giappone. Le navi dei due Paesi hanno elaborato manovre tattiche congiunte, hanno effettuato esercitazioni di tiro con fuoco di artiglieria e hanno anche cercato e bloccato un condizionale sottomarino nemico.

