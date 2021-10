https://it.sputniknews.com/20211031/mummie-in-cina-di-una-popolazione-cosmopolita-ormai-estinta-la-scoperta-13532638.html

Mummie in Cina di una popolazione cosmopolita ormai estinta: la scoperta

Mummie in Cina di una popolazione cosmopolita ormai estinta: la scoperta

Durava dagli anni '90 il mistero delle mummie dell’Età del Bronzo appartenenti ad una sconosciuta popolazione indigena nella Cina occidentale. 31.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-31T09:13+0100

2021-10-31T09:13+0100

2021-10-31T09:13+0100

antropologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0e/9786105_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ef97758e9bcd00b8c4da9bf759497b0.jpg

Grazie alla recente analisi del DNA e ad uno studio molto ampio di comparazione del DNA delle mummie con quello di altre popolazioni, è stato possibile ricostruire e ripercorrere la loro millenaria storia.Lo stile occidentale delle mummie cinesiLa ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature, dall’Università cinese Jilin e dall’Istituto Max Planck di antropologia in Germania, riporta l’Ansa.Ciò che ha attratto molto gli studiosi è stato lo stile occidentale di questa popolazione estinta.Vestivano infatti con abiti di lana e feltro e la loro economia era agropastorale.Si è sempre ritenuto che discendessero dagli Yamnaya, un gruppo di allevatori migranti provenuti dal Mar Nero. Un’altra ipotesi riteneva che potessero essere originari del deserto dell’Asia centrale.I risultati del DNAEstraendo il DNA da 13 mummie, che risalgono ad un periodo compreso tra il 2100 e il 1700 a.C. e tra il 3000 e il 2800 a.C., è stato possibile ricostruire che la popolazione non discendeva da nessuno dei nuovi arrivati nella regione.Questa antica popolazione, invece, era già presente e discendeva da una migrazione avvenuta nel Pleistocene.Sono quindi Euroasiatici dell’antico Nord, il cui genoma è oggi ancora presente in alcune popolazioni viventi, tra cui le popolazioni indigene della Siberia e delle Americhe.Nessuna mescolanza geneticaCiò che ha colpito gli scienziati, è il fatto che la popolazione non si è mescolata con altre popolazioni. Sono quindi rimasti molto ermetici e isolati rispetto agli altri gruppi e popolazioni giunte nell’area nelle ondate successive.Tuttavia, conoscevano bene le tecnologie più avanzate dell’epoca e avevano contatti culturali con altre popolazioni diverse dalla loro, ma che abitavano nelle vicinanze.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antropologia