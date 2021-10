https://it.sputniknews.com/20211031/litalia-restituisce-al-messico-3-reperti-archeologici-13541085.html

L'Italia restituisce al Messico 3 reperti archeologici

L'Italia restituisce al Messico 3 reperti archeologici

Il governo italiano ha restituito al Messico tre reperti preispanici, datati tra il 300 a.C. e 600 d.C., uno dei quali ritrovato nel sito archeologico della... 31.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-31T07:18+0100

2021-10-31T07:18+0100

2021-10-31T07:18+0100

italia

messico

arte

archeologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/13541121_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6fc9d0b116f216a87b21c33da10af4fb.jpg

In una cerimonia tenutasi a Roma, in Italia, il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard ha ricevuto dall'Unità dei Carabinieri per la protezione del patrimonio culturale gli antichi reperti: il primo è un vascello globulare precolombiano, con supporti cariatidi", che si pensa datati tra il 300 e il 600 a.C. Gli altri due pezzi sono piccole figure antropomorfe modellate in argilla originarie di Teotihuacán, datate tra il 200 e il 650 d.C.Ebrad, che è in Italia per rappresentare il suo Paese al vertice del G20, ha inoltre rilevato che "le due piccole figure di Teotihuacán sono molto preziose in termini di antichità e per quello che possiamo imparare da loro, e non possono essere sostituiti." Il ministro messicano degli Esteri ha affermato che "ogni volta che qualcosa del genere viene rubata e rivenduta, abbiamo un pezzo della nostra storia che è nelle mani di qualcuno che agisce nell'illegalità".La segretaria alla Cultura messicana Alejandra Frausto ha affermato che i pezzi, considerati patrimonio storico della nazione messicana, sono stati recuperati dai militari nelle città italiane di Torino e Ancona. Nel caso delle statuette di Teotihuacán, "il recupero è stato possibile grazie all'attività di controllo e monitoraggio del commercio online, che i militari del Nucleo Specializzato dei Carabinieri svolgono quotidianamente".Il vaso è stato recuperato dopo un'altra indagine "volta a contrastare la ricettazione di opere d'arte".Lo scorso settembre l'Italia ha regalato al Messico “come dono per l'indipendenza” ottenuta 200 anni fa, 17 pezzi di culture preispaniche, di cui 8 già messi all'asta.

italia

messico

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, messico, arte, archeologia