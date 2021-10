https://it.sputniknews.com/20211031/le-foto-del-bombardiere-americano-b-2-messo-letteralmente-a-nudo-13563205.html

Le foto del bombardiere americano B-2 messo letteralmente a nudo

Il bombardiere stealth americano B-2 Spirit è in riparazione e le sue foto sono state pubblicate da The Drive. Nelle immagini, scattate da un pilota che stava... 31.10.2021, Sputnik Italia

Il velivolo appare parzialmente smontato, e l'autore dell'articolo fa notare che il rivestimento di questo aereo ha già 25 anni, dal momento che l'ultimo B-2 è stato consegnato alle forze aeree statunitensi nel 1997. Per questo viene sottoposto a revisione completa ogni nove anni. Come si può vedere dalle immagini, il B-2 qui sembra non rivestito, in attesa del prossimo passo nel suo processo di revisione e messa a punto. In alcune di esse vediamo centinaia di metri di nastro adesivo che sigillano i numerosi pannelli. La sua missione è trasportare armi sia convenzionali che nucleari. La sua struttura a nido d'ape e lo speciale rivestimento in fibra di carbonio gli permettono di sfuggire alla rilevazione dei radar.Sebbene l'aviazione militare statunitense avesse inizialmente pianificato di mantenere questi bombardieri in servizio fino al 2058, saranno ritirati nel prossimo decennio perché sono così costosi da mantenere e da far funzionare che richiedono una spesa di 170mila $ all'ora. Questa cifra non sorprende se si considera che ciascuno di questi bombardieri è costato alla US Air Force più di 700 milioni di dollari. In effetti, fino a poco tempo fa erano gli aerei più costosi mai realizzati. Ora questo titolo appartiene al nuovo Air Force 1.Una volta ritirati, i B-2 saranno sostituiti dai B-21 Raider, che in termini generali sono velivoli molto simili, ma allo stesso tempo molto diversi. In particolare la caratteristica principale che l'esercito americano sta cercando di ottenere con il nuovo bombardiere è il minor costo di produzione e servizio.Finora si sa solo che sarà di dimensioni leggermente inferiori rispetto al B-2 e che manterrà la stessa configurazione aerodinamica ad una sola ala. È stato inoltre riferito che il primo prototipo è già nelle fasi finali di assemblaggio e dovrebbe effettuare il suo primo volo nel prossimo futuro.

