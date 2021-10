https://it.sputniknews.com/20211031/lavrov-su-eventuale-base-navale-usa-nel-mar-nero-russia-capace-di-garantire-sicurezza-regionale-13558804.html

Lavrov su eventuale base navale Usa nel Mar Nero: "Russia capace di garantire sicurezza regionale"

Lavrov su eventuale base navale Usa nel Mar Nero: "Russia capace di garantire sicurezza regionale"

Per il capo della diplomazia di Mosca l'apparizione di navi da guerra della Marina degli Stati Uniti nel Mar Nero non aggiunge stabilità alla regione. 31.10.2021, Sputnik Italia

I piani della Nato per creare nuove basi navali sulla costa del Mar Nero in Romania o Bulgaria non vanno incontro agli interessi di buon vicinato nella regione, ha detto ai giornalisti il ​​ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a margine del vertice del G20 a Roma. Come sottolineato dal massimo esponente della diplomazia russa, i fatti evidenziano come l'Alleanza Atlantica non abbia alcun desiderio di interagire con la Russia.Commentando il regolare invio di navi da guerra americane nel Mar Nero, in particolare il cacciatorpediniere Porter armato di missili da crociera, entrato nella regione ieri, Lavrov ha sottolineato che la Russia è pronta a garantire la sicurezza nella regione.Ha ricordato che gli Stati Uniti hanno più volte spiegato la necessità dell'ingresso delle proprie navi da guerra in quest'area con la necessità di contenere la Russia. Questa situazione non aggiunge stabilità e Washington cerca di spingere i Paesi del Mar Nero a una politica conflittuale, ha concluso Lavrov.

