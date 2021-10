https://it.sputniknews.com/20211031/lavrov-e-di-maio-hanno-discusso-di-libia-e-afghanistan-a-margine-del-g20-13559844.html

Lavrov e Di Maio hanno discusso di Libia e Afghanistan a margine del G20

I ministri degli Esteri di Russia e Italia hanno discusso della situazione in Libia e Afghanistan a margine del vertice del G20. 31.10.2021, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha incontrato il suo omologo italiano Luigi Di Maio a Roma "a margine" del vertice del G20 tenuto dalla presidenza italiana, ha detto il ministero degli Esteri russo. Le parti hanno discusso della situazione in Afghanistan e Libia e di altri temi di attualità.Durante i colloqui, i responsabili delle agenzie per gli Affari Esteri hanno affrontato temi di attualità delle relazioni russo-italiane. Entrambe le parti hanno sottolineato l'alto livello di interazione bilaterale, hanno riaffermato l'intenzione di lavorare insieme per trovare modi per rafforzare il dialogo politico, espandere i legami commerciali, economici, scientifici e umanitari. Il calendario dei contatti politici per il prossimo periodo è stato discusso in modo sostanziale.Lavrov ha preso parte al vertice del G20 a Roma il 30-31 ottobre e ha tenuto una serie di incontri bilaterali.La situazione in AfghanistanAll'inizio di agosto, i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative dell'Afghanistan, sono entrati a Kabul il 15 agosto e hanno annunciato il giorno successivo che la guerra era finita. Nelle ultime due settimane di agosto dall'aeroporto di Kabul, che era sotto la protezione dell'esercito americano, c'è stata un'evacuazione di massa dei cittadini occidentali e afgani che avevano collaborato con loro.La notte del 31 agosto, le forze armate statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine alla quasi ventennale presenza militare statunitense in Afghanistan. All'inizio di settembre è stata annunciata la composizione del governo ad interim dell'Afghanistan, guidato da Mohammad Hasan Akhund, ministro degli Esteri durante il primo governo talebano e sanzionato dalle Nazioni Unite dal 2001.La situazione in LibiaDopo il rovesciamento e l'assassinio del leader libico Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia ha cessato di funzionare come un unico stato. Negli ultimi anni c'è stato uno scontro tra il Governo di Accordo Nazionale (GNA) di Fayez Sarraj, che si è riunito a Tripoli nell'ovest del Paese, e le autorità nell'est della Libia, appoggiate dall'Esercito Nazionale Libico al comando del maresciallo Khalifa Haftar.Il Forum sul dialogo politico libico sponsorizzato dalle Nazioni Unite aperto all'inizio di febbraio a Ginevra ha fissato un esecutivo di transizione per la Libia, che guiderà il Paese fino alle elezioni generali previste per il 24 dicembre. * Organizzazione terroristica bandita in Russia ed altri paesi.

