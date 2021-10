https://it.sputniknews.com/20211031/la-cambogia-approva-luso-dei-vaccini-russi-sputnik-v-e-sputnik-light-13553844.html

La Cambogia approva l'uso dei vaccini russi Sputnik V e Sputnik Light

La Cambogia diventa così il 71esimo stato ad approvare il vaccino Sputnik V COVID-19. 31.10.2021, Sputnik Italia

Il Regno di Cambogia ha registrato i vaccini russi contro il coronavirus Sputnik V e Sputnik Light, secondo il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF).Sputnik V è al secondo posto nel mondo per numero di approvazioni ricevute dai regolatori governativi. I dati sull'uso di Sputnik V durante la vaccinazione della popolazione in un certo numero di paesi (Argentina, San Marino, Serbia, Ungheria, Bahrain, Messico, Emirati Arabi Uniti e altri) dimostrano che lo Sputnik V è uno dei più sicuri ed efficaci vaccini contro il coronavirus, ricorda il Fondo.L'uso del vaccino Sputnik V è approvato anche in Russia, Bielorussia, Argentina, Bolivia, Serbia, Algeria, Palestina, Venezuela, Paraguay, Turkmenistan, Ungheria, Emirati Arabi Uniti, Iran, Repubblica di Guinea, Tunisia, Armenia, Messico, Nicaragua, Repubblica di Serbia, Bosnia e Erzegovina, Libano, Myanmar, Pakistan, Mongolia, Bahrain, Montenegro, Saint Vincent e Grenadine, Kazakistan, Uzbekistan, Gabon, San Marino, Ghana, Siria, Kirghizistan, Guyana, Egitto, Honduras, Guatemala, Moldavia, Slovacchia, Angola, Gibuti, Repubblica del Congo, Sri Lanka, Laos, Iraq, Macedonia del Nord, Kenya, Marocco, Giordania, Namibia, Azerbaigian, Filippine, Camerun, Seychelles, Mauritius, Vietnam, Antigua e Barbuda, Mali, Panama, India, Nepal, Bangladesh, Turchia, Albania, Maldive, Ecuador, Brasile, Nigeria, Cile e Indonesia.Sputnik Light è il primo componente (sierotipo 26 dell'adenovirus umano ricombinante (rAd26)) del vaccino Sputnik V. "Sputnik Light" è registrato in più di 15 paesi, in altri 30 paesi il farmaco è in fase di registrazione.

