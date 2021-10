https://it.sputniknews.com/20211031/italia-campione-deuropa-anche-nel-football-americano-13559930.html

Italia campione d’Europa, anche nel football americano

Italia campione d’Europa, anche nel football americano

Se è un sogno non svegliate l’Italia dello sport. Nell’anno magico dello sport azzurro, perché ormai è chiaro non essersi trattato solo di una estate magica... 31.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-31T17:13+0100

2021-10-31T17:13+0100

2021-10-31T17:13+0100

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/13560197_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_62cb4f5db6c9532b533ac660fb6540fb.jpg

La Svezia è stata battuta 41 a 14, cioè praticamente spezzati in due.Il percorso che ha condotto la nazionale azzurra, Blue Team, a questo risultato affonda le sue radici nel 2014, quando l’attuale coach Davide Giuliano ha preso la squadra e l’ha portata a questo risultato splendido.Da subito si è capito che non c’era storia. L’Italia ha chiuso il primo tempo sul 34 a 0, poi hanno controllato il resto della competizione evitando che la Svezia riuscisse a rientrare in partita.Va inoltre aggiunto, che l’Italia ha vinto contro la Svezia a casa loro, nella città di Malmö.Va aggiunto che il campionato europeo, a causa della pandemia, è stato spalmato su due anni e che l’itinerario parte per l’Italia nel 2019 con la vittoria contro l’Austria e la Svizzera.Poi il salto della semifinale il 7 agosto perché la Francia ha scoperto un focolaio Covid nella sua rosa.L’Italia è giunta a questo splendido risultato, quindi, senza giocare partite ufficiali per due anni e giocando solo qualche partita amichevole.L’Italia sul tetto d’Europa e non è finita, c’è lo sci ora che potrebbe regalare altre positive sorprese.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport